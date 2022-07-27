Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. 2. etap kampı için Avusturya'ya giden sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçları kapsamında İtalyan ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, ''Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!
Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
Salernitana - Galatasaray maçı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak.
Galatasaray - Salernitana maçı, D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçındaki rakibi, Fiorentina olacaK. Galatasaray ile Fiorentina, 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.