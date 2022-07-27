Haberler Yaşam Haberleri Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle
Giriş Tarihi: 27.7.2022 13:56

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Serie A ekiplerinden Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, İtalyan ekibini devirip moral depolamak istiyor. Takımını desteklemek isteyen sarı kırmızı taraftarlar ise ‘’Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta?

Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. 2. etap kampı için Avusturya'ya giden sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçları kapsamında İtalyan ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, ''Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Salernitana Galatasaray maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

Salernitana - Galatasaray maçı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

SALERNİTANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Salernitana maçı, D-Smart 77. kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son hazırlık maçındaki rakibi, Fiorentina olacaK. Galatasaray ile Fiorentina, 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

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Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle
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