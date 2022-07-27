Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda? Salernitana Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. 2. etap kampı için Avusturya'ya giden sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçları kapsamında İtalyan ekibi Salernitana ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, ''Salernitana Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak?'' şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Peki, Galatasaray Salernitana maçı hangi kanalda? Galatasaray Salernitana maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!