Şalgam kovasına düşen bebek can verdi

Giriş Tarihi: 20.03.2026

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir'de annesi bayram temizliği yaparken balkondaki şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki Alpaslan bebek boğularak can verdi. Acı olay, dün sabah saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Balkonda ağzı açık şekilde bulunan şalgam suyu dolu kovanın içine düşen bebek bir süre kovanın içinde kaldı. Daha sonra durumu fark eden Hava A.'nın ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Alpaslan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Hava A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

