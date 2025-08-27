Salgın riski sona erdi: Amasya’da hayvan pazarları yeniden açıldı

Geçtiğimiz Temmuz ayında görülen şap hastalığı nedeniyle Türkiye'nin 81 ilinde hayvan pazarları kapatılmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 85 üzerinde aşılama yapılan 24 ildeki hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu. Türkiye'de en yüksek aşılama oranına sahip illerden Amasya'da da hayvan pazarları yaklaşık 2 ay sonra yeniden açıldı. Bu süreçte yüksek aşılama başarısı ile öne çıkan Amasya, Bakanlık tarafından örnek gösterilerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü özel olarak takdir edildi. Amasya'daki üreticiler, pazarların yeniden açılmasıyla rahat bir nefes aldı.

Ülkemizde 1965 yılından bu yana ilk defa görülen şap hastalığının yeni serotipi SAT-1'e karşı kısa sürede geliştirilen aşıların uygulanmasıyla salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı, aşılama oranı yüksek illerde kademeli olarak normalleşmeye gidildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre, Amasya'nın da aralarında bulunduğu 24 ilde hayvan pazarları bu hafta itibarıyla yeniden faaliyete başladı. Üreticiler, hem adaklık-kurbanlık hazırlıkları hem de ticari faaliyetler için uzun bir aradan sonra pazarlara kavuşmuş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığının korunması ve üreticinin emeğinin güvence altına alınması için aşılama ve denetimlerin aralıksız süreceğini duyurdu.