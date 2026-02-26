Saliha Turan cinayetinde baba oğul tutuklandı

Antalya – Adana D-400 karayolu Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

DİYARBAKIR'DAKİ KARDEŞLERİNE BİLDİRİLDİ

Kimlik tespiti çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha Turan olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Turan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haber Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan yakınlarına bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Cenazeyi almak için Antalya'ya yola çıktı.

2 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside 3 çocuk annesi Saliha Turan'ın kalbinden ve karnından 2 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Yapılan ayrıntılı çalışmada Turan'ın bir başka yerde öldürüldüğü ve Gazipaşa ilçesinde yol kenarına atıldığı belirlendi. Otopsi işlemlerini ardından cenaze Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gelen kardeşi Mahmut Yıldırım'a teslim edildi. Cenazenin teslim edilişi sırasında Mahmut Yıldırım ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Saliha Turan'ın bazı yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Saliha Turan'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çermik ilçesine götürüldü.

2 AY ÖNCE ANTALYA'YA GELMİŞ

Saliha Turan'ın 3 yıldır Adana'da halı yıkama işi yapan eşi ile geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Anne Turan'ın Antalya'dan yaşayan kızını görmek için 2 ay önce Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiği ve kadın sığınma evinde kaldığı kaydedildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Jandarma genç kadının Antalya'da en son kimlerle görüştüğünü belirledi. Andına plaka tanıma sisteminden cesedin yol kenarına bırakıldığı saatti belirledi. Ardından Saliha Turan'ın eşi Mustafa Turan ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarma ve adliyede kendisine yöneltilen suçlamaları kabil etmedi. Çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saliha Turan'ın açık cezaevinden izinli çıkan oğlu Y.T. ise başka bir suçtan hükümlü bulunduğu Adana'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı öğrenildi. Y. T.'nin bir haftalık izin kapsamında Antalya'daki evlerine geldiği, 23 Şubat tarihinde ise yeniden cezaevine teslim olduğu belirtildi. Tutuklama talebiyle sevk edildiği duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Y.T.'nin ifadesinde olayla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Mahkeme, Y.T.'nin de tutuklanmasına karar verdi. Savcılık talebiyle kapalı cezaevine teslim edildi. Turan'ın diğer 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Öte yandan olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın sahibi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.