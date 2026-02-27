Saliha’nın katili en yakınları çıktı

Antalya'da kadın sığınma evinde kalan 3 çocuk annesi Saliha Turan'ın, başka bir yerde kalbinden ve göğsünden bıçaklanarak öldürüldükten sonra, cesedinin bulunduğu yol kenarına atıldığını belirledi. Saliha Turan'ın Antalya'da en son kimlerle görüştüğünü inceleyen jandarma, ardından plaka tanıma sisteminden cesedin yol kenarına bırakıldığı saati ve aracı tespit etti.

OĞLU VE KOCASI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Saliha Turan'ın başka bir suçtan hükümlü olan ve Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan oğlu Y. T.'nin (24) bir haftalık izin alarak Antalya'ya geldiğini, 23 Şubat'ta da yeniden cezaevine teslim olduğunu belirledi. Bunun üzerine önce Saliha Turan'ın eşi Mustafa Turan (52) gözaltına alındı. Mustafa Turan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Y.T. de savcılık talebiyle kapalı cezaevine teslim edildi. Turan'ın diğer 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından korumaya alındı. Öte yandan olayda kullanıldığı değerlendirilen aracın sahibi de gözaltına alındı.