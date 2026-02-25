Saliha’yı boğup yol kenarına attılar

Antalya
'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde dün sabah saatlerinde yol kenarındaki 2 metrelik şarampolde, kadın cesedi bulundu. Muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, hareketsiz yatan kadını fark edip 112 Acil İhbar Hattı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeden sonra üzerinde kimlik bulunmayan cesedin otopsi incelemesinde, cesedin 45 yaşındaki Saliha Turan'a ait olduğu ve boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Turan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.