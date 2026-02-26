Saliha’yı kalbinden bıçaklamışlar... Eşiyle ayrı yaşıyordu, sığınma evinde kalıyordu

Antalya – Adana D-400 karayolu Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

DİYARBAKIR'DAKİ KARDEŞLERİNE BİLDİRİLDİ

Kimlik tespiti çalışmalarında hayatını kaybeden kişinin Adana nüfusuna kayıtlı Saliha Turan olduğu anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği detaylı çalışmaların ardından Turan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haber Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan yakınlarına bildirildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Cenazeyi almak için Antalya'ya yola çıktı.

2 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopside 3 çocuk annesi Saliha Turan'ın kalbinden ve karnından 2 bıçak darbesi ile öldürüldüğü belirlendi. Yapılan ayrıntılı çalışmada Turan'ın bir başka yerde öldürüldüğü ve Gazipaşa ilçesinde yol kenarına atıldığı belirlendi. Otopsi işlemlerini ardından cenaze Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde gelen kardeşi Mahmut Yıldırım'a teslim edildi. Cenazenin teslim edilişi sırasında Mahmut Yıldırım ve yakınları güçlükle ayakta durabildi. Saliha Turan'ın bazı yakınlarının ise sinir krizi geçirdiği görüldü. Saliha Turan'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çermik ilçesine götürüldü.

2 AY ÖNCE ANTALYA'YA GELMİŞ

Saliha Turan'ın 3 yıldır Adana'da halı yıkama işi yapan eşi ile geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Anne Turan'ın Antalya'dan yaşayan kızını görmek için 2 ay önce Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiği ve kadın sığınma evinde kaldığı kaydedildi. Jandarma genç kadının Antalya'da en son kimlerle görüştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

