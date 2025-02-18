Manisa'nın Salihli ilçesi, Ege Bölgesi sınırları içerisinde yer alır. Ulaşım açısından kolay bir konumda bulunur. Ahmetli ve Turgutlu ilçelerine de yakın olması nedeniyle, her yıl pek çok yerli turist tarafından ziyaret edilir. Ilıman bir iklime sahip olan ilçede otogar olması da büyük bir artıdır. Otogara ulaşmak isteyen pek çok insanın öncelikle Salihli Otogar nerede, yol tarifi ile Salihli Otogarı'na nasıl gidilir, merkeze yakın mı gibi soruların yanıtını bilmesi gerekir.

Salihli Otogar Nerede?

Salihli Otogar'ı Manisa'da yer alır. Açık adresi ise aşağıdaki gibidir:

Zafer Mh. 631. Sokak 45300 Salihli/Manisa

Yol Tarifi ile Salihli Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Manisa Salihli Otogarı'na ulaşım sağlamak oldukça basittir. Bunun için şehir merkezinden ya da çevre ilçelerden hareket eden minibüs seferleri kullanılabilir. Ayrıca pek çok otobüs firmasının, Salihli Otogarı'na servis imkanı da bulunur. Bu sayede servis noktalarından Salihli Otogarı'na ulaşmak oldukça kolaydır.

Salihli Otogar Merkeze Yakın Mı?

Salihli Otogar ile şehir merkezi arasında otobüs yolculuğu ile yaklaşık olarak 77 km mesafe bulunur. Bu nedenle yolculuk yaklaşık olarak 1 saat kadar sürer. Yine de bu durum yollardaki trafiğe ve hava durumuna göre değişiklik gösterebilir.