Salim’in dediğini yapsaydım o ceset bulunmazdı

Yargıtay'ın, Narin Güran cinayetinde Nevzat Bahtiyar hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasını bozarak eylemin "nitelikli kasten öldürmeye yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmesi üzerine dosya yeniden ele alındı. Bu kapsamda, Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yeniden hâkim karşısına çıktı.

'İLK İFADEM DOĞRU DEĞİLDİ'

Duruşmada dün savunma yapan Bahtiyar, suçlamaları reddederek "Salim Güran bana cesedi götürmemi söyledi, kabul etmedim. Silah çekerek beni ve ailemi tehdit etti. Mecbur kaldığım için battaniyeye sararak taşıdım. Torbaya koyup araca yerleştirdim. Benden cesedi tamamen yok etmem istendi. Bunu yapmadım. Eğer yapsaydım bugün burada olmazdım" diye konuştu. İlk ifadesini baskı altında verdiğini iddia eden Bahtiyar, "Ailem tehdit altındaydı. İlk ifadem doğru değildi. Şu an anlattıklarım gerçektir" dedi. Cinayetle doğrudan bir ilgisinin olmadığını savunan Bahtiyar, olay yerine gittiğinde çocuğun zaten hayatını kaybetmiş olduğunu ileri sürdü. Olay sırasında Salim Güran'ın "Ben öldürdüm" dediğini iddia eden Bahtiyar, bir kadın sesi duyduğunu da önceki ifadelerinde dile getirdiğini hatırlattı.

AİLE SALONDAN ÇIKARTILDI

Sanık Nevzat Bahtiyar'a ve dava sürecine tepki gösteren Arif Güran, "Ben adalet istiyorum. Kızımın hakkı yerde kaldı. Devlet herkesten büyüktür. Kim suçluysa cezasını çeksin" ifadelerini kullandı. Ayrıca duruşma sırasında Arif Güran'ın Nevzat Bahtiyar'a yönelik sert sözleri üzerine çıkan gerginlik nedeniyle emniyet güçleri devreye girerek bazı aile üyelerini salon dışına çıkardı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cesedi dereye bıraktığını ve üzerine taş koyduğunu belirten Bahtiyar, "Keşke olmasaydı, pişmanım" dedi. Cumhuriyet savcısı ise sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Duruşma 16 Nisan'a ertelendi.