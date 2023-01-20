Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Ne Demek? Arapça Sallallahu Aleyhi Ve Sellem Nasıl Yazılır, Ne Anlama Gelir?

Arapça bir cümle olduğu için Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne demek diye düşünenler olabilir. Birçok kişi anlamını bilmese de bu ifadeyi konuşma dilinde sıklıkla kullanır. Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl yazılır sorusu ise ayrı bir merak konusudur. Çünkü, yazı dilinde hataya yer yoktur. Bu yüzden, öncelikle Sallallahu Aleyhi ve Sellem yazılışı doğru bir biçimde öğrenilmelidir. Sallallahu Aleyhi ve Sellem nedir? Anlamı ne demektir?

Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ne Demektir?

Arapça bir cümle olan Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in doğru yazılışı bu şekildedir. Anlamı ise "Allâh -celle celâlühû- O'na (Hazret-i Peygamber'e) salât ve selâm etsin!."dir. Bu yüzden, dini anlamda önemli bir ifadedir. Hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde fark etmeksizin, peygamberi anmak ve yüceliğini belirtmek için dile getirilir. Bu nedenle bir saygı ifadesi olduğu söylenebilir. Bu cümle aynı zamanda, Arapça'da "selam", "esenlik" ve "barış" anlamlarına da gelir. Hz. Muhammed'e ithafen ona rahmet dilemek, dua etmek ve ondan şefaat istemek için söylenir.

Türkçe yazılışı aşağıda belirtildiği gibidir.

Sallallahu Aleyhi ve Sellem

Arapça yazılışı ise şu şekildedir:

صلى الله عليه و سلم

Sallallahu Aleyhi ve Sellem Demenin Fazileti Nedir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed'i övmek ve ona şükretmek için söylenen Sallallahu Aleyhi ve Sellem demenin dinimiz açısından ayrı bir önemi vardır. Her kim onun için samimiyetle bir salavat getirir ise Allah o kişinin makamını yükseltir ve Peygamber Efendimizin şefaatine mazhar olur. Salavatı terk etmek ise bu rahmet ve şefaatten mahrum kalmak anlamına gelir. Bir Müslümanın sıklıkla Sallallahu Aleyhi ve Sellem demesi, onun Efendimize olan muhabbetinin artmasını ve meleklerin kendisi için dua etmesini sağlar. Hz. Muhammed'in adını duyunca salavat getirmeyenler ise meleklerin bedduasını alır. Bu yüzden, Efendimizin adı ne zaman duyulur ise salavat getirilmelidir.