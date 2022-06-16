Salt Galata Giriş Ücreti - Salt Galata Girişi Ne Kadar, Hangi Günler Ve Kimlere Ücretsiz?

İstanbul'da Bankalar Caddesi üzerindeki 11-13 numaralı ikiz binanın bir tarafı SALT Galata binasıdır. Buraya düzenli olarak yerli ve yabancı ziyaretçi gelmektedir. Salt Galata içerisinde Osmanlı Bankası Müzesi dijital istasyonları, SALT Araştırma, sergi mekanları, Robinson Crusoe 389 Kitabevi yer almaktadır. Sanatsal açıdan yapının dekoru ve mimarisi oldukça dikkat çekmektedir. Mimar Alexandre Vallaury tarafından tasarlanıp 27 Mayıs 1892'de hizmete açılmıştır. Restorasyon çalışması sonrası 22 Kasım 2011'de Salt Galata adıyla hizmete girmiştir. Salt Galata'yı ziyaret etmek isteyeneler için giriş ücreti, hangi günler açık olduğunu hazırladık. Salt Galata girişi ne kadar, hangi günler ve kimlere ücretsiz? İşte yanıtı…

Salt Galata Giriş Ücreti 2022

İstanbul'da ve Ankara'da araştırma, sergi, yayın, web ve dijitalleştirme projeleri; söyleşi, konferans, gösterim ve atölye gibi programlar gerçekleştiren, disiplinler arası araştırma projeleri yürüten bir kültür kurumu olarak bilinen ve kamu hizmetinde kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan SALT, 2011'de İstanbul'da kurulmuştur.

Sanat, mimarlık ve tasarım pratikleriyle sosyal ve ekonomik tarih gibi alanları inceleyen SALT, İstanbul'da SALT Beyoğlu ve SALT Galata adlı yapılarda çalışmalarını yürütmektedir. Salt Galata giriş ücreti de hep merak edilen konulardan biri olmuştur.

SALT'ın yapılarına, bütün proje, program ve kaynaklarına dijital ve mekânsal giriş ücretsizdir.

Salt Galata Kütüphane Giriş Ücretli Mi?

SALT Araştırma ihtisas kütüphanesi ile İstanbul'un en modern kütüphanesine ev sahipliği yapmaktadır. Görsel pratikler, yapılı çevre, sosyal yaşam ve ekonomik tarih konuları ağırlıklı fiziki ve dijital belge ve kaynaklardan oluşan arşivini kullanıcıların erişimine sunmaktadır. Bu yüzden buraya olan ilgi oldukça fazladır. SALT Araştırma koleksiyonları, 19. yüzyıl sonlarından günümüze kadar gelmiştir. Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye, Güneydoğu Akdeniz havzası ve Güneydoğu Avrupa'yı kapsamaktadır.

1950 sonrası Türkiye sanat tarihi ve 20. yüzyıl Türkiye'sinde mimarlık ve tasarımın gelişimini, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüzyılından Türkiye Cumhuriyeti'nin 1990'lı yıllarına toplum ve coğrafyanın dönüşümünü detaylandıran yazılı ve görsel belge ve kaynaklara yine buradan ulaşabilirsiniz. Kitap ve dergilerden oluşan yayınlar, SALT Galata'daki SALT Araştırma mekânında inceleme fırsatı vardır.