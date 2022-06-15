Salt Galata Nerede? Salt Galata Müzesi’ne Nasıl Gidilir, Nereye Bağlı?

İstanbul'da yer alan eşsiz eserlerden biri olan Salt Galata, kullanıma girdiği tarihten itibaren çok çeşitli nedenlerle yapısal müdahalelere maruz kalmıştır. Salt Galata yapısının yeniden restorasyon çalışmaları, Mimarlar Tasarım tarafından yürütülmüş olup Kasım 2011'de açılmıştır. SALT Galata, yapının özgün karakterini ortaya koyacak biçimde düzenlenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca eklerinden arındırılarak mekânsal kurgusu çok katmanlı programların gereksinimlerine göre düzenlenmiştir. Salt Galata'yı ziyaret ederek birçok farklı sanatı burada keşfedebilirsiniz. Salt Galata nerede? Sorusunun yanıtını hazırladık. Salt Galata Müzesi'ne nasıl gidilir, nereye bağlı? İşte ayrıntılar…

Salt Galata Nerede?

İstanbul ilinin Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy semtinde bulunan Salt Galata, her sene birbirinden farklı yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Bu müze sergi, konuşma, söyleşi, konferans, film gösterimi, performans ve atölye çalışması gibi kamu programlarının da düzenlendiği bir yerdir. Özellikle sanat tutkunlarının mutlaka uğraması gereken yerler arasındadır.

Aşağıdaki toplu taşıma hatları SALT Galata yakınından geçiyor:

Otobüs: 146B, 28, 30D, 46Ç, 47E, 66, 78

Tren: MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M2

Tramvay: T1

Minibüs / Dolmuş: DOLMUŞ: D46, MİNİBÜS: B-44

Vapur: KADIKÖY (ÇAYIRBAŞI) - KARAKÖY – EMINÖNÜ

Salt Galata Salı-Cumartesi günleri saat 11.00-19.00 ve Pazar günü saat 11.00-18.00 arasında açıktır. Bu saatlerde ziyaret edebilirsiniz. Giriş ücretsizdir.

Salt Galata Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci ve ikinci günleriyle 1 Ocak ve 1 Mayıs günleri kapalıdır.

Salt Galata açık adresi resmî sitesinde şu şekilde yer almaktadır:

Bankalar Caddesi no:11 Karaköy 34421 İstanbul Türkiye

Salt Galata Kütüphanesine Nasıl Gidilir?

İstanbul'un en modern kütüphanesi niteliğindeki SALT Araştırma mekânı, SALT Galata'nın orta avlusunda yer almaktadır. Toplamda 650 metrekarelik bir alandan oluşmaktadır.

Salt Galata Müzesine Nasıl Gidilir?

Osmanlı Bankası Müzesi Koleksiyonu'nun yapıya yayılan dijital sunumları, büyük bir sergi mekânı ve kayıtlı araştırmacılara yönelik SALT Araştırma Ferit F. Şahenk Salonu'nun bulunduğu -1 katından başlar.

Yapıda ayrıca, 218 kişi kapasiteli Oditoryum, çok sayıda katılımcıyla çalışmaya elverişli Atölyeler, program ve özel etkinlik mekânları, ofisler ve serbest çalışma alanları bulunur. Robinson Crusoe 389 kitabevi tarafından işletilen Dükkân ile Neolokal restoranı giriş katında konumlanır.