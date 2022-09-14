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Giriş Tarihi: 14.9.2022 14:26

Sam Yari’nin "Savaşa Hayır" Sergisi Paris’te Açılıyor

Savaş konusunda duyarlı olan fotoğrafçı Sam Yari, Rusya-Ukrayna savaşında mağdur olan Ukrayna halkı için "Savaşa Hayır" adlı bir fotoğraf çalışmasında yer aldı. Bu fotoğraf çalışması titizlikle oluşturulduğu için ilgi çekici görüntüler ortaya çıktı.

Sam Yari’nin Savaşa Hayır Sergisi Paris’te Açılıyor

Savaştan zarar gören insanların yanında bulunduğunu şu cümlelerle ifade etti: "Bu fotoğraf projesi titizlikle oluşturulduğu için ilgi çekici görüntüler ortaya çıktı." Ana temanın savaş olduğu fotoğraf projesini şu cümlelerle destekledi: "Üzerinde çalıştığım fotoğraf projesi savaş mağduru olan halkıma destek içindi ve bunun da destek olacağını açıkçası hissettim ve Ukraynalı modeller ile projenin daha da ilgi çekici olmasını sağladık."

"Savaşa Hayır Koleksiyonunun Amacı Savaş Mağduru Olan Ukrayna Halkının Yanında Olmak

Sam Yari özel bir fotoğraf projesi olan "Savaşa Hayır" koleksiyonunun amacını şu cümlelerle ifade etti: "Rusya-Ukrayna savaşında pek çok Ukraynalı vatandaşın mağdur olduğunu biliyoruz. İşlerinden, sosyal hayatlarından ve bunun gibi zorlu sürece giren Ukraynalılara destek olmak gerekiyordu. Fotoğraf projemiz de zorda kalan Ukrayna halkına destek olup kendilerini mutlu hissetmelerini sağlamaktı. Projemiz Almanya'nın Berlin kentinde yürütülmeye başlandı. Projemizde ise Ukraynalı modeller yer alıyor ve böylece yaratıcı fotoğraf çekimleri ortaya çıkıyor. Farklı bir fotoğraf projesi olan 'Savaşa Hayır' koleksiyonumuz 15 Eylül'de Paris'te Nicolas Flamel sergisinde görüntülenecek."

"Savaşa Hayır" Koleksiyonundan Elde Edilen Gelirlerin Tümü Ukrayna'ya Bağışlanacak

Almanya'nın Berlin kentinde özel bir fotoğraf projesinin sergisini yakın bir zamanda gerçekleştirecek olan Sam Yari "Savaşa Hayır" koleksiyonunun gelirlerinin Ukrayna'ya bağışlanacağını şu cümlelerle destekledi: "Ukraynalı modellerle iş birliği yaptığımız fotoğraf projemiz kısa süre sonra Paris'te Nicolas Flamel sergisinde yerini alacak. Çektiğimiz tüm fotoğraflar ücretsiz olarak sergiye sunulacak. Sergide satılan fotoğrafların tüm gelirleri savaş mağduru olan Ukraynalılara bağışlanacak. Böylece tüm savaş mağdurlarının mutluluğuna vesile olacağız. Destek amaçlı yürüttüğümüz bu proje ile tüm Ukraynalılar'ın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz."

Projede rol alan ünlü Ukraynalı model de projenin güzel sonuçlar vereceğini şu cümlelerle destekliyor "Sam Yari'nin yürüttüğü fotoğraf projesi benim için de oldukça iyiydi. Halkıma destek olabileceğimi düşündüğüm için bu projede yer aldım."

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Sam Yari’nin "Savaşa Hayır" Sergisi Paris’te Açılıyor
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