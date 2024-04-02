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Giriş Tarihi: 2.4.2024 11:13 Son Güncelleme: 2.4.2024 11:19

Saman balyalarının arasında 305 kilogram uyuşturucu çıktı

Adana’da polis, şüphe üzerine durdurduğu saman balyaları yüklü tırın içerisinden 305 kilogram skunk maddesi ele geçilirken olayla ilgili yakalanan kişi tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Saman balyalarının arasında 305 kilogram uyuşturucu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendiği bir tırı durdurdu.

Saman balyası yüklü tırda narkotik dedektör köpeği 'Uzi' arama yaptı. Uzi'nin saman balyalarına tepki vermesinin ardından polisler balyaları tek tek indirdi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Narkotik ekipleri, balyaların arasında gizlenmiş çuvallarının içerisinde 249 pakette toplam 305 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili aracın sürücüsü B.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ise narkotik şubeye gelerek aramadan 305 kilogram uyuşturucu bulan dedektör köpek Uzi'yi sevdi.

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Saman balyalarının arasında 305 kilogram uyuşturucu çıktı
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