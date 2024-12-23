Samandıra Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Samandıra Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs ve Metro Gider?

Samandıra Otogarı'na ulaşım için çeşitli toplu taşıma alternatifleri bulunmaktadır. Metro, otobüs ve minibüs hatları ile otogara doğrudan veya yürüme seçeneğiyle ulaşmak mümkündür. Ayrıca, özel araç ile gitmek isteyenler için de otogarın çevresi otoban bağlantılarıyla kolay erişim imkânı sunmaktadır. Samandıra Otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, hangi otobüs ve metro gider sorularına doğru cevap bularak bu konuda başka bir sorununuz kalmayacağını söyleyebiliriz.

Samandıra Otogar Nerede?

Samandıra Otogarı, İstanbul'un Anadolu yakasında, Sancaktepe ilçesinde bulunan bir otobüs durağıdır. Tam bir otogar olmamakla birlikte, otobüslerin kalkış ve varış yaptığı önemli bir merkezdir. İstanbul genelinden birçok noktadan Samandıra Otogarı'na ulaşım sağlanabilmektedir.

Yol Tarifi ile Samandıra Otogarı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs ve Metro Gider?

Otobüs: Samandıra Otogarı'na giden birçok otobüs hattı bulunmaktadır. Bu hatların güzergahları ve durakları zamanla değişebileceğinden, seyahat öncesinde mutlaka güncel bilgileri kontrol etmeniz önemlidir. Bunlardan bazılarışöyledir:

• KARTAL - SULTANBEYLI, Kartal - Sultanbeyli

• SULTANBEYLI - YEDITEPE ÜNIVERSITESI, Sultanbeyli - Yeditepe Üniversitesi

• 18E, YENİDOĞAN / SAMANDIRA - KADIKÖY

• 18F, VEYSEL KARANİ / FATİH MAH. - KADIKÖY

• 18V, VEYSEL KARANİ / SAMANDIRA - KADIKÖY

• 18Y, YENİDOĞAN / SAMANDIRA - ÜSKÜDAR

• 18Ü, SULTANBEYLİ - ÜSKÜDAR

• 19Y, FERHATPAŞA - KADIKÖY

• KM70, SULTANBEYLİ/PETROL YOLU CADDESI - KARTAL METRO / CEVİZLİ

• KM71, YENİDOĞAN PERONLAR/ ADİL MAH. - CEVİZLİ

• 131K, YEŞİLTEPE / ŞAHİNBEY - KARTAL

• 131V, VEYSEL KARANİ - YAKACIK / KARTAL

• 131Y, ÇEKMEKÖY/SAMANDIRA-KARTAL

• 132M, SULTANBEYLİ MİMARSİNAN - KARTAL METRO / CEVİZLİ

• 132S, YENİDOĞAN - KARTAL

• 132ÇK, ÇEKMEKÖY - KARTAL

• KM43, Çatalmeşe Muhtarliği -Meslek Yüksekokulu

• SM9, KARTAL METRO - SAMANDIRA MERKEZ METRO

• 14KS, SULTANBEYLİ GÖLET - KOZYATAĞI METRO

• 18UK, UZUNDERE-KOZYATAĞI

Metro: En yakın metro durağı M5 hattı üzerinde yer almaktadır. Metro ile ulaşım sağladıktan sonra otobüs veya taksi ile otogara ulaşabilirsiniz.