Şam’da kardeşlik sofrası

Isparta Belediyesi, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Tadamon Mahallesi'nde iftar programı düzenledi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofra paylaşıldı. İftar programına katılan Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, "Ramazan ayı boyunca Türkmen mahallelerinin yanı sıra Kürt, Arap mahalleleri ve Filistin kampı da dahil olmak üzere Suriye'deki çeşitliliği yansıtan iftarlara devam edeceğiz" dedi. TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Ramazan iklimini burada kardeşlik duyguları içerisinde yaşıyoruz. Sadece iftar sofraları kurmuyoruz, bu milletimizin vicdanını, merhamet ve ümmet bilincini de temsil ediyor" diye konuştu.

