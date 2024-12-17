Şam’da Türklere duygusal karşılama: Bağdadi Türbesi 14 yıl sonra ziyaretçi aldı

İslam dünyasının önemli tasavvuf alimlerinden olan Mevlana Halid-i Bağdadi 1827 yılında 49 yaşındayken vefat etti. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi ise Suriye'nin başkenti Şam'da yer alıyor. Mevlana Halid-i Bağdadi, başta akaid, fıkıh ve kelam olmak üzere birçok eser yazdı.

TÜRKİYE'DEN VAKIF RESTORE ETTİ

Mevlana Halid-i Bağdadi'nin türbesi, 2009 yılında Konya'da faaliyet gösteren bir vakıf tarafından restore edildi. 2009 yılında restore edilen türbeye 2014 yılında başlayan iç karşılık nedeniyle Türkler ziyaret edemedi.

120 YILLIK MİRAS

Yaklaşık 120 yıl önce Şam'a gelen Vanlı ailesi türbenin bakımını üstlendi. Zekeriya Vanlı ise 85 yaşında olmasına rağmen türbenin bakımlarını yapıyor.

DUYGUSAL KARŞILAMA

Türbeye gelen gazetecileri gören Zekeriya Vanlı'nın gözleri doldu. 14 yıldır türbeye Türklerin gelmediğini ifade eden Vanlı gelen Türk ziyaretçileri büyük hürmetle karşıladı.

TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEBİ

Zekeriya Vanlı son dönemler türbeye yönelik saldırılar olduğunu söyledi. Bu saldırıları ise türbeye bakmak isteyen bir kişi tarafından yapıldığı ifade etti. 120 yıldır türbeye bakan Zekeriya Vanlı bu göreve devam etmek istediğini ve Türkiye'nin yardım ederek türbenin elinden alınmasına izin verilmemesini istedi.

85 YAŞINDA, 55 YILDIR TÜRBEYE BAKIYOR

Zekeriya Vanlı, "Mevlana Halid-i Bağdadi, Nakşibendilerin efendisidir. Biz ailecek bu türbenin bakımını yapıyoruz. Benden önce babam, babamdan önce de dedem bu türbenin bakımını yapardı. Ben de 55 yıldır görev yapıyorum. Buraya gelen Türkleri görünce çok seviniyorum" dedi.