Haberler Yaşam Haberleri Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?
Giriş Tarihi: 20.7.2022 23:33 Son Güncelleme: 20.7.2022 23:33

Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Samipaşazade Sezai’nin bir romanının adı da olan Sergüzeşt kelimesinin anlamı nedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?

A- Başına Buyruk
B- Güzel yüzlü
C- Macera (CEVAP)
D- Yolculuk

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Samipaşazade Sezai'nin bir romanının adı da olan "Sergüzeşt" kelimesinin anlamı nedir?
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