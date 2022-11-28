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Giriş Tarihi: 28.11.2022 10:38 Son Güncelleme: 28.11.2022 10:38

Şamlar Tabiat Parkı Giriş Ücreti - Şamlar Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir, Kamp Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Şamlar Tabiat Parkı nerede sorusu da gerek İstanbul içinde yaşayanların gerekse de doğa severlerin merak ettiği sorulardandır. Kamp alanı olarak da karşımıza çıkan Şamlar Tabiat Parkı’na nasıl gidilir ve Şamlar Tabiat Parkı kamp alanı fiyatları nelerdir birlikte bakalım. Siz de Şamlar Tabiat Parkını merak ediyor ve Şamlar Tabiat Parkı açık mı diye araştırıyorsanız yazımız tam size göre. Detayları ile Şamlar Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücreti bilgileri bu yazımızda.

Şamlar Tabiat Parkı Giriş Ücreti - Şamlar Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir, Kamp Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Şamlar Tabiat Parkı gezip görülmesi gereken doğal güzelliklerimiz arasındadır. Şehir gürültüsünden kaçmak isteyen İstanbulluların merak ettiği sorulardan biri de Şamlar Tabiat Parkı nerede sorusudur. Sakin bir gün geçirmek için tercih edebileceğiniz bu tabiat parkına gitmeden önce Şamlar Tabiat Parkı'na nasıl gidilir ve Şamlar Tabiat Parkı kam alanı giriş ücreti ne kadar sorularının cevaplarını bilmekte yarar vardır. Günlük olarak ziyaret edebileceğiniz gibi eğer kalmak istiyorsanız Şamlar Tabiat Parkı kamp alanı fiyatlarını da bu yazımızda bulabilirsiniz. Şamlar Tabiat Parkı açık mı? Buyurun detaylar.

Şamlar Tabiat Parkı Nerede

İstanbul ilimizin Başakşehir ilçesine bağlı bir tabiat parkıdır. Arnavutköy ve Başakşehir arasında bulunan Şamlar bölgesi sınırlarında yer alır. Başakşehir ilçe merkezine uzaklığı 6 km, İstanbul şehir merkezine uzaklığı ise 30 km'dir.

Şamlar Tabiat Parkı'na Nasıl Gidilir

İster toplu taşıma ile isterseniz de kişisel otomobiliniz ile gidebilirsiniz. Gideceğiniz güzergâh için otobüs seferlerini duraklardan ya da ilçelerin internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

Şamlar Tabiat Parkı Kamp Alanı Fiyatları

Şamlar Tabiat Parkı kamp alanı giriş ücreti senelere göre farklılık gösterse de şu an için uygulanan ücret tarifeleri aşağıdaki gibidir;

Şahıs – 9 TL

İndirimli – 4,5 TL

Bisiklet – 9 TL

Motosiklet – 18 TL

Otomobil – 27 TL

Minibüs – 81 TL

Midibüs – 135 TL

Otobüs – 270 TL

24 saat açık olan bu tabiat parkını dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

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Şamlar Tabiat Parkı Giriş Ücreti - Şamlar Tabiat Parkı Nerede, Nasıl Gidilir, Kamp Alanı Giriş Ücreti Ne Kadar?
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