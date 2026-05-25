Şampiyon alıcısını bekliyor

Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Erzurum
'da 1 ton 275 kilo ağırlığında "Şampiyon" adlı boğa 650 bin liradan alıcısını bekliyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurban için satışa sunulan 1 ton 275 kilo ağırlığında "Şampiyon" adlı boğaya vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. "Şampiyon" adlı boğanın satıcısı Ömer Karagül, baba mesleği hayvancılık yaptıklarını ve getirdikleri hayvanların büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. Şampiyonu Tekman ilçesinde buraya getirdiklerini ifade eden Karagül, "Şampiyonumuz 1 ton 275 kilo. 650 bin lira istiyoruz. Müşterisini de bekliyoruz. Şampiyon şuan satılıkta. Hayvan Pazarı'nda bundan daha büyük yok. Şuan rekor bizde. Gelen müşteriler 585 bin ile 600 bin lira verdi biz o fiyatlara vermedik. 650 bin liradan aşağı vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.