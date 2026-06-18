Şampiyon hafız dünya finaline gidiyor

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Demirel (17), hafızlık eğitimiyle geliştirdiği analitik zekâsını uluslararası matematik ve STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) başarılarıyla taçlandırıyor. Akademik başarısını kazandığı çok sayıda madalyayla tescilleyen genç yetenek, World Mathematics Invitational (WMI) ön eleme turunda dünya üçüncüsü olarak Japonya'daki dünya finalinde yarışmaya hak kazandı. Demirel, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda altın, Antalya Matematik Olimpiyatları'nda gümüş, ABC ve Leva Matematik yarışmalarında ise bronz madalya kazandı.