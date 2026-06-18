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Giriş Tarihi: 18.06.2026

Şampiyon hafız dünya finaline gidiyor

Şampiyon hafız dünya finaline gidiyor
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Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Muhammed Enes Demirel (17), hafızlık eğitimiyle geliştirdiği analitik zekâsını uluslararası matematik ve STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) başarılarıyla taçlandırıyor. Akademik başarısını kazandığı çok sayıda madalyayla tescilleyen genç yetenek, World Mathematics Invitational (WMI) ön eleme turunda dünya üçüncüsü olarak Japonya'daki dünya finalinde yarışmaya hak kazandı. Demirel, Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda altın, Antalya Matematik Olimpiyatları'nda gümüş, ABC ve Leva Matematik yarışmalarında ise bronz madalya kazandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Şampiyon hafız dünya finaline gidiyor
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