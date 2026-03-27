Şampiyon matematikçiye Külliye’den 23 Nisan daveti

Trabzon'da katıldığı Amerikan Matematik Olimpiyatları'nda Türkiye birincisi, STEM Olimpiyatları'nın matematik kategorisinde de dünya birincisi olan 4'üncü sınıf öğrencisi Lina Saka (10), davet üzerine ailesiyle gittiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel konuğu oldu. Külliye'den davet aldığını öğrendiğinde çok mutlu hissettiğini söyleyen Saka, "Cumhurbaşkanımıza, '23 Nisan'da koltuğunuza oturabilir miyim?' diye sordum. Kendisi bana, 'Tabii ki oturabilirsin, sen dünya birincisisin' dedi. 23 Nisan'da Ankara'ya gidip koltuğa oturmayı planlıyorum. Yorumlarda bana destek olan ağabeylerime ve ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Hedefim değişmedi; savcı olmak ve Nobel ödülünü kazanmak istiyorum" diye konuştu.

ONUR DUYDUK

Lina'nın annesi Ayça Saka, "Sizinle birlikte Lina'nın başarısını duyurduk ve çok güzel destekler aldık. Cumhurbaşkanımız tarafından Külliye'ye davet edildik. Bizim için onurdu" dedi.