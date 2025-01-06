Şampiyon Pehlivan vefatının 49. yılında unutulmadı

Türk Güreşinin efsane ismi Hamit Kaplan, ölümünün 49'uncu yılında unutulmadı. 1956 Melbourne Olimpiyatlarında ve 1957 Dünya Güreş Şampiyonasında şampiyon olan ve adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran efsane güreşçi, memleketi Amasya'nın Hamamözü ilçesinde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.

5 Ocak 1976'da Çorum'da geçirdiği trafik kazasında başarı dolu hayatı 41 yaşında sona eren Hamit Kaplan için Hamamözü İlçe Kabristanlığındaki mezarı başında bir anma töreni gerçekleştirildi. Kısa ömrüne 5 altın 7 gümüş 6 bronz madalya sığdıran Pehlivanı, yakınları ve ilçe protokolü yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, merhumun mezarına çiçek sunumu, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti.

Anma programına Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Belediye Başkanı Cihan Demir, Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, Hamit Kaplan'ın oğlu Atilla Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Burkay Çiçek, İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çarıkçı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hamit Kaplan, 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olmuş, güreş kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonluklarına da imza atarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırmıştır. Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan elde ettiği başarılar sayesinde adını güreş tarihine altın harflerle yazdırmış Hamit Kaplan'ın mezarı başında bulunup dua okumak, onu anmanın çok özel olduğunu ifade ederek rahmet ve saygıyla andıklarını kaydetti. Belediye Başkanı Cihan Demir, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Hamit Kaplan yalnızca Hamamözü'nün değil, tüm Türkiye'nin gururudur. Onun başarıları genç nesillere ilham kaynağı olmaya devam ediyor" dedi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ise, "Olimpiyat ve dünya şampiyonu bir sporcu olarak Hamit Kaplan, Türk sporunun mihenk taşlarından biridir. Onun hatırasını yaşatmak ve gençlere örnek göstermek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.