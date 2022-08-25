Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz sene kupayı evine götüren takım Real Madrid olmuştu. Şimdi ise yeni sezon grup kuralarının çekimi gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı.