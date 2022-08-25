Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz sene kupayı evine götüren takım Real Madrid olmuştu. Şimdi ise yeni sezon grup kuralarının çekimi gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat çekilecek kuranın ardından belirlenecek.