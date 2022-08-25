Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 25.8.2022 16:13

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak?

2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle araştırmaları da bu nedenle başlamış oldu. Kura sırasında kadın ve erkek futbolunda sezonun en başarılıları ödüllendirilecek. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı sürüyor. Geçtiğimiz sene kupayı evine götüren takım Real Madrid olmuştu. Şimdi ise yeni sezon grup kuralarının çekimi gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle ekranı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da yapılacak. Kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat çekilecek kuranın ardından belirlenecek.

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

maç haftası: 6/7 Eylül 2022

maç haftası: 13/14 Eylül 2022

maç haftası: 4/5 Ekim 2022

maç haftası: 11/12 Ekim 2022

maç haftası: 25/26 Ekim 2022

maç haftası: 1/2 Kasım 2022

ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda ve nerede yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA