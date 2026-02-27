Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın son 16 turu muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi heyecanı yaşanıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek olan kura çekimi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u elemesinin ardından gözlerini kura çekimine dikti. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi, temsilcimizin çeyrek final yolundaki rakibini belirleyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kura çekiminin hangi saatte ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte kura çekimi saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar...

2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLACAK?

Juventus engelini toplamda 7-5'lik skorla aşarak son 16 biletini kapan Galatasaray'ı bu turda oldukça zorlu rakipler bekliyor. Mevcut statü ve eşleşme ağacına göre sarı-kırmızılı ekibin bir sonraki turdaki rakibi iki İngiliz devinden biri olacak.

Temsilcimiz, son 16 turunda ya Liverpool ya da Tottenham ile eşleşerek çeyrek final mücadelesi verecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

