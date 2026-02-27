Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray’ın son 16 turu muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, Juventus'u elemesinin ardından gözlerini kura çekimine dikti. Bugün gerçekleştirilecek kura çekimi, temsilcimizin çeyrek final yolundaki rakibini belirleyecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kura çekiminin hangi saatte ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını araştırıyor. İşte kura çekimi saati, yayın bilgileri ve tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 27 Şubat 2026 Cuma günü Türkiye saati ile 14:00'te başlayacak. Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.
Juventus engelini toplamda 7-5'lik skorla aşarak son 16 biletini kapan Galatasaray'ı bu turda oldukça zorlu rakipler bekliyor. Mevcut statü ve eşleşme ağacına göre sarı-kırmızılı ekibin bir sonraki turdaki rakibi iki İngiliz devinden biri olacak.
Temsilcimiz, son 16 turunda ya Liverpool ya da Tottenham ile eşleşerek çeyrek final mücadelesi verecek.
UEFA'nın belirlediği takvime göre Son 16 Turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026