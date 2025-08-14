ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman, hangi tarihte?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Play-off turunda mücadele edecek takımlar ve maç tarihleri resmi olarak açıklandı. Futbol tutkunları, Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda ekiplerinin hangi rakiplerle karşılaşacağını öğrenmek için gün sayıyor. Play-off eşleşmelerinin netleşmesiyle birlikte, nefes kesen karşılaşmalar için geri sayım da başlamış durumda. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları hangi tarihlerde oynanacak?
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Play-off turunda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanşlarsa 26-27 Ağustos oynanacak.
Fenerbahçe, ilk maçta 20 Ağustos Çarşamba 22:00'de Benfica'yı İstanbul'da konuk edecek.
Rövanş karşılaşmasıysa 27 Ağustos Çarşamba 22:00'de Portekiz'de oynanacak.