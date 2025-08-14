Haberler Yaşam Haberleri ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 14.8.2025 21:34

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan dorukta! Play-off turunda karşı karşıya gelecek takımlar ve maç tarihleri resmi olarak duyuruldu. Futbolseverler, takımlarının Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında hangi rakiplerle mücadele edeceğini merakla beklerken, eşleşmelerin ardından heyecan dolu mücadeleler için geri sayım başladı. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off maçları ne zaman, hangi tarihte?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Play-off turunda mücadele edecek takımlar ve maç tarihleri resmi olarak açıklandı. Futbol tutkunları, Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonunda ekiplerinin hangi rakiplerle karşılaşacağını öğrenmek için gün sayıyor. Play-off eşleşmelerinin netleşmesiyle birlikte, nefes kesen karşılaşmalar için geri sayım da başlamış durumda. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları hangi tarihlerde oynanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off turunda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanşlarsa 26-27 Ağustos oynanacak.

Fenerbahçe, ilk maçta 20 Ağustos Çarşamba 22:00'de Benfica'yı İstanbul'da konuk edecek.

Rövanş karşılaşmasıysa 27 Ağustos Çarşamba 22:00'de Portekiz'de oynanacak.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL?

Ferencvaros – Karabağ
Kızılyıldız – Pafos
Bodo Glimt – Sturm Graz
Celtic – Kairat Almaty
Basel – Kopenhag
Rangers – Club Brugge

