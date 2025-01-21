Samsun Çarşamba Havalimanı Nerede? Samsun Çarşamba Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Samsun Çarşamba Havalimanı, 3000 metre uzunluğunda beton bir piste sahiptir. Yolcu trafiği açısından yoğun bir havalimanı olmasa da bölgedeki önemli bir ulaşım noktasıdır. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan SAMAIR otobüsleri, şehir merkezi ve ilçelerden düzenli olarak havalimanına seferler gerçekleştirmektedir. Samsun Çarşamba Havalimanı nerede, nereye yakın ve yol tarifi ile nasıl gidilir gibi soruların yanıtları ise sıkça araştırılmaktadır.

Samsun Çarşamba Havalimanı Nerede?

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Samsun Çarşamba Havalimanı, Samsun il merkezine 25 km uzaklıktadır. Bafra'ya 73 km, Havza'ya 106 km, Terme'ye 35 km ve Vezirköprü'ye 130 km mesafededir. Doğuya doğru D010/E70 karayolu üzerinden kolayca ulaşmak mümkündür. Havalimanı, iç hatlar ve dış hatlar terminali olarak tek bir terminal binasında hizmet vermektedir. Yıllık 1.5 milyon iç hatlar, 500 bin dış hatlar yolcu kapasitesine sahip olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Samsun Çarşamba Havalimanına Nasıl Gidilir?

Samsun Çarşamba Havalimanı'na ulaşmak için birkaç farklı seçenek bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

BAFAŞ otobüsleri, havalimanından şehir merkezine ve çevre ilçelere ekonomik bir ulaşım seçeneği sunmaktadır. 19 Mayıs, Atakum, Tekkeköy, Çarşamba, Alaçam, Bafra, Yakakent, Terme ve Samsun merkeze rahatlıkla ulaşım sağlanabilir.

HAVAŞ otobüsleri, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan Atakum, Atakent ve Samsun şehir merkezine ulaşım hizmeti vermektedir. 19 Mayıs, Atakum, Tekkeköy, Çarşamba, Alaçam, Bafra, Yakakent, Terme ve Samsun il merkezine kolayca varılabilir.

Havalimanı geliş terminalinin hemen dışında 7/24 hizmet veren havalimanı taksileri bulunmaktadır. Taksi ile Samsun şehir içi ve çevre il ya da ilçelere, hızlı ve konforlu bir şekilde gidilebilir.

Havalimanında bulunan araç kiralama ofislerinden araç kiralanarak, özel araçla rahatlıkla seyahat edilebilir.

Havalimanı transfer hizmetleri ile önceden rezervasyon yaptırılarak, konforlu bir şekilde istenilen noktaya ulaşılabilir.

Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşmak, maksimum 40-45 dakika sürecektir. Yol ve hava durumuna bağlı olarak, bu sürenin değişebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.