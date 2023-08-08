Samsun Enes Kerem Altuntaş’a ağlıyor: Ömrünün baharındaydı...

Altuntaş'ın arkadaşlarının durumu bildirmesi ile olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Helikopterin de kullanıldığı arama çalışmalarında yaklaşık 3 saat sonra Altuntaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Üniversite öğrencisi olan ve tatil için kente gelen Altuntaş'ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Enes Kerem Altuntaş, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.