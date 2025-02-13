Samsun Erzincan Arası Kaç Km? Erzincan Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Erzincan ise yüksek dağlarla çevrili, doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bir şehirdir. Fırat Nehri'nin kıyısında yer alan Erzincan, zengin su kaynakları, yaylaları ve vadileriyle doğaseverler için eşsiz bir güzergâh sunar. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin uğrak noktası olan bu şehir, kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeker. Samsun Erzincan arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular doğanın değişen tonlarını gözlemlemek isteyen gezginlerin yol haritasını oluşturur.

Samsun Erzincan Arası Kaç Km?

Samsun ile Erzincan arasındaki mesafe yaklaşık olarak 440 kilometredir. Yol boyunca farklı iklim ve coğrafi geçişleri gözlemlemek mümkündür. Güzergâh, Karadeniz'in kıyılarından başlayarak, İç Anadolu'nun geniş ovalarına ve ardından Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarına doğru ilerleyen bir geçiş sunar. Yol boyunca Amasya, Tokat ve Sivas gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerden geçmek mümkündür.

Erzincan Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Samsun'dan Erzincan'a yapılan yolculuk, normal trafik ve hava koşullarında 6 ila 7 saat sürmektedir. Yolun büyük bir kısmı bölünmüş yollardan oluştuğu için sürüş genellikle rahattır. Ancak özellikle kış aylarında Sivas ve Erzincan civarında yoğun kar yağışı ve buzlanma görülebileceğinden, seyahat öncesinde hava ve yol durumunun kontrol edilmesi önerilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmeyi planlayanlar için Samsun ile Erzincan arasında düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 7 ila 8 saat sürmektedir.