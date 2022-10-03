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Giriş Tarihi: 3.10.2022 23:55 Son Güncelleme: 4.10.2022 00:25

Samsun Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Karadeniz bölgemizin iki harika şehri Samsun ve Giresun şehirleridir. Doğasının güzelliği, gezilecek yerleri ve denizi ile hem Karadeniz turu yapmak isteyenlerin hem öğrencilerin hem de ailelerin sıklıkla tercih ettiği yerlerden biridir. Siz de bu iki şehir arası yolculuk yapacaksanız ve Samsun Giresun arası kaç km diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size. Hem kullanacağınız yol güzergahı hem de Samsun Giresun arası kaç saat sorusunun cevabı için detaylara birlikte bakalım. İşte merak edilen Giresun Samsun arası kaç km cevapları…

Samsun Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Son dönemlerin popüler gezi turlarından olan Karadeniz turu içinde Samsun ve Giresun şehirleri de bulunmaktadır. Hem öğrenci şehri olan hem de yeşille iç içe bir gezi imkanı sunan iki şehrimiz ile ilgili en çok merak edilen sorulardan biri de Giresun Samsun arası kaç km sorusudur. Hem kendinize bir seyahat rotası oluşturmak hem de varacağınız saati belirlemek için Samsun Giresun arası kaç saat sorusunun cevabını sizin için araştırdık. Şimdi yolculuktan önce merak ettiklerinizi araştırmak ve Samsun Giresun arası kaç km öğrenmek için yazımızın devamına geçelim.

GİRESUN SAMSUN ARASI KAÇ KM?

Karadeniz bölgemizde bulunan iki şehir olan Giresun ve Samsun sahil yolu kullanılarak gidilen şehirlerdendir. Giresun'dan Samsun'a ya da Samsun'dan Giresun'a gitmek için kullanacağınız yol D010 ya da E70 yoludur. Bu iki şehir arası mesafe ortalama olarak 200 km olarak karşımıza çıkar. İki şehir arası ulaşımda otobüs ya da özel araç ile seyahat gerçekleştirebilirsiniz. Samsun otogardan Giresun şehir merkezine Giresun otogardan da Samsun şehir merkezine gitmek için düzenli hareket eden otobüsler bulunmaktadır.

SAMSUN GİRESUN ARASI KAÇ SAAT?

Samsun ile Giresun ilimizin arası 200 kilometre olarak karşımıza çıkar. Bu iki şehir arası mesafe özel araç ile ortalama 2 saat 30 dakika sürerken otobüs ile bu yolculuk 3 saat 30 dakika sürmektedir. Yolculuğun otobüs ile daha uzun olmasının sebebi de birçok ilçeden ve Ordu ilimizden geçerken otobüslerin yolcu almak için durması olarak karşımıza çıkar.

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Samsun Giresun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Giresun Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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