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Giriş Tarihi: 1.9.2022 14:56 Son Güncelleme: 1.9.2022 14:57

Samsun Kamp Alanları - En İyi Samsun Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Samsun hem kamp alanları bakımından hem de coğrafi konum dolayısıyla büyük zenginliklere sahip bir bölgedir. Karadeniz’in sahil ve en güzel şehirlerinden biri olan Samsun yerli ve yabancı turisti kendine çekmektedir. Sayısız doğal kamp alanları ve güzelliği bulunan Samsun’da merak edilen en önemli konulardan biri de şehrin bu güzelliklerinin nerede olduğu, kamp için nerelere gidilebileceği ve ulaşımının nasıl olacağı gibi konulardır. Peki Samsun’daki kamp alanları nerelerdir? En iyi Samsun çadır kamp alanları nerede ve yol tarifiyle nasıl gidilebilir?

Samsun Kamp Alanları - En İyi Samsun Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Samsun sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Samsun, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Samsun'da ciddi anlamda kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Samsun'daki kamp alanları nerelerdir, en iyi Samsun çadır kamp alanları nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

SAMSUN KAMP ALANLARI

Karadeniz'in güzide şehirlerinden biri olan Samsun, doğal güzellikler bakımından diğer Karadeniz şehirleri gibi sayısız değerlere sahiptir. Yılın birçok döneminde kampçıların ve yerli – yabancı turistlerin uğrak noktası olan Samsun'da birçok kamp yeri ve tesisler de bulunmaktadır. Samsun'daki bazı kamp yerlerini sizler için derlemiş bulunmaktayız. Samsun'daki bazı kamp yerleri:

  • Nebiyan Yaylası Çadır Kamp Alanı
  • Aktaş Yaylası Kamp Alanı
  • Ladik Gölü Kamp Alanı
  • Kocadağ Yaylası Kamp Alanı
  • Küpecik Yaylası Kamp Alanı
  • Büyükkızoğlu Yaylası Kamp Alanı
  • Çakırgümüş Yaylası Kamp Alanı
  • Gürcü Yaylası Kamp Alanı
  • OMÜ Göleti Kamp Alanı
  • Kızılırmak Deltası Kamp Alanı
  • Alaçam Geyikkoşan Mevkii Kamp Alanı
  • Kunduz Kamp Alanı
  • Alanşeyhi Acıklı Yazı Kamp Alanı
  • Kamping Kanarya
  • Samsun Karavan Kamp Alanı
  • Ondokuz Mayıs Kamp Alanı
  • Çamgölü Mesire Ve Kamp Alanı
  • Miliç Plajı Kamp Alanı
  • Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Bayraktepe Tabiat Parkı Kamp Alanı
  • Havalimanı Mevkii Yalı Kamp Alanı

SAMSUN ÇADIR KAMP ALANLARI

Samsun'un doğal çeşitliliğinin fazla olması çadır kamp alanlarının da çok olmasına sebebiyet vermiştir. Samsun'da çadır kampı yapmak isteyen okurlarımız yukarıdaki listeyi inceleyerek yerler hakkında kolaylıkla araştırmalar yapabilir. Böylece karar vermeniz için seçenekler de daralmış olacaktır. Listemizde paylaştığımız yerler Samsun'da en çok tercih edilen yerlerden oluşmaktadır.

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Samsun Kamp Alanları - En İyi Samsun Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?
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