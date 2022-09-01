Samsun Kamp Alanları - En İyi Samsun Çadır Kamp Alanları Nerede, Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir?

Samsun sayısız doğal güzelliği barındıran ve adeta cennet gibi yerleri bulunan birçok noktaya sahiptir. Kampçıların en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olma özelliğini taşıyan Samsun, bu konuda gerçekten çok fazla çeşitliliğe sahip bir bölgedir. Samsun'da ciddi anlamda kamp yapılabilecek sayısız nokta bulunmaktadır. Yazımızda bizler de Samsun'daki kamp alanları nerelerdir, en iyi Samsun çadır kamp alanları nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi başlıklarla sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

SAMSUN KAMP ALANLARI

Karadeniz'in güzide şehirlerinden biri olan Samsun, doğal güzellikler bakımından diğer Karadeniz şehirleri gibi sayısız değerlere sahiptir. Yılın birçok döneminde kampçıların ve yerli – yabancı turistlerin uğrak noktası olan Samsun'da birçok kamp yeri ve tesisler de bulunmaktadır. Samsun'daki bazı kamp yerlerini sizler için derlemiş bulunmaktayız. Samsun'daki bazı kamp yerleri:

Nebiyan Yaylası Çadır Kamp Alanı

Aktaş Yaylası Kamp Alanı

Ladik Gölü Kamp Alanı

Kocadağ Yaylası Kamp Alanı

Küpecik Yaylası Kamp Alanı

Büyükkızoğlu Yaylası Kamp Alanı

Çakırgümüş Yaylası Kamp Alanı

Gürcü Yaylası Kamp Alanı

OMÜ Göleti Kamp Alanı

Kızılırmak Deltası Kamp Alanı

Alaçam Geyikkoşan Mevkii Kamp Alanı

Kunduz Kamp Alanı

Alanşeyhi Acıklı Yazı Kamp Alanı

Kamping Kanarya

Samsun Karavan Kamp Alanı

Ondokuz Mayıs Kamp Alanı

Çamgölü Mesire Ve Kamp Alanı

Miliç Plajı Kamp Alanı

Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı Kamp Alanı

Bayraktepe Tabiat Parkı Kamp Alanı

Havalimanı Mevkii Yalı Kamp Alanı

SAMSUN ÇADIR KAMP ALANLARI

Samsun'un doğal çeşitliliğinin fazla olması çadır kamp alanlarının da çok olmasına sebebiyet vermiştir. Samsun'da çadır kampı yapmak isteyen okurlarımız yukarıdaki listeyi inceleyerek yerler hakkında kolaylıkla araştırmalar yapabilir. Böylece karar vermeniz için seçenekler de daralmış olacaktır. Listemizde paylaştığımız yerler Samsun'da en çok tercih edilen yerlerden oluşmaktadır.