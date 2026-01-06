Haberler Yaşam Haberleri Samsun merkezli 19 ilde gerçekleştirildi: Çocuk müstehcenliği operasyonunda 40 gözaltı!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 14:39

Samsun merkezli 19 ilde çocuk müstehcenliği suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yapılan adli/projeli çalışma kapsamında Samsun merkezli 8 Ekim 2025 tarihli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere el konulmuştu.

40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan inceleme neticesinde, belirtilen suçu işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Samsun merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında 40 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

