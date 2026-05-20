Samsun merkezli dev operasyon! 360 milyonluk yasa dışı bahis ağı: 8 şüpheli adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. MASAK raporu ile başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
360 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ
Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 8 aylık hamile olan Z.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.