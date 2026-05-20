Haberler Yaşam Haberleri Samsun merkezli dev operasyon! 360 milyonluk yasa dışı bahis ağı: 8 şüpheli adliyede
Giriş Tarihi: 20.05.2026 15:52

Samsun'da yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporuyla başlatılan incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 360 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınanlardan biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

DHA Yaşam
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işlediği tespit edilen 11 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. MASAK raporu ile başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

360 MİLYON TL TESPİT EDİLDİ

Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemede, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 360 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 8 aylık hamile olan Z.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 2'sinin başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenilirken, 8'si bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

