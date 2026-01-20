Samsun merkezli “Sazan Sarmalı” operasyonu: 6 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Terme ilçesinde araç satın almak isteyen bir vatandaşın 570 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, mağdurdan alınan paranın farklı şahıslara ait banka hesapları üzerinden yönlendirildiği, son aşamada ise bir iş yerinde POS cihazı kullanılarak çekildiği tespit edildi. Çekilen paranın, olayla bağlantılı şüpheliler arasında paylaştırıldığı banka kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya konuldu.

Soruşturma kapsamında toplam 9 şüpheli tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden B.Z.'nin, 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde oldukları belirlendi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 19 Ocak 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı.

Cezaevinde bulunan 2 şüpheli ise SEGBİS yoluyla ifadeleri alınarak tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında toplam 6 kişi tutuklanmış oldu. Yetkililer, vatandaşları araç alım-satım işlemlerinde "sazan sarmalı" gibi dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.