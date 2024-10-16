Samsun Ordu Arası Kaç Km? Ordu Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Samsun'dan Ordu'ya doğru yola çıktığınızda, güzergâh üzerinde göreceğiniz manzaralar, Karadeniz'in kendine has doğal zenginliklerini gözler önüne serer. Yerel lezzetlerin tadına bakmak, tarihi yerleri ziyaret etmek veya sadece yol boyunca dinlenmek için duraklamak, seyahatinizi daha keyifli hale getirebilir. Samsun Ordu arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorular bu bölgede yaşayan insanların düzgün bir planlama için kesinlikle bilmesi gereken sorulardandır.

Samsun Ordu Arası Kaç Km?

Samsun ile Ordu arasındaki mesafe yaklaşık 148 kilometredir. Bu mesafe, yolculuğunuzun ne kadar süreceğini belirlemek için önemlidir. Yol koşullarına bağlı olarak bu mesafe, ortalama olarak 2 saat sürebilir. Yolculuğunuzun keyifli ve konforlu geçmesi için, yolculuk sırasında yapabileceğiniz bazı alternatif ulaşım yolları da bulunmaktadır.

Ordu Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Samsun ile Ordu arasında seyahat etmenin birkaç yolu vardır. Toplu taşıma tercih ederseniz, Samsun'dan Ordu'ya düzenli otobüs seferleri mevcuttur; bu yolculuk ortalama 2 saat 30 dakika civarında sürmektedir. Minibüsler de hızlı bir seçenek sunarak, yolculuğunuzu yaklaşık 2 saat 15 dakika gibi bir sürede tamamlayabilir. Ancak, doğrudan tren seferi bulunmadığı için Samsun'dan Sinop'a giden trenle başlayıp, oradan otobüs veya özel araçla Ordu'ya geçmek en mantıklısıdır; bu seçenek toplamda 3-4 saat sürebilir. Hangi ulaşım seçeneğini tercih ederseniz edin, her iki şehir de sunduğu güzelliklerle unutulmaz bir deneyim yaşatacaktır.