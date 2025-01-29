Samsun Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Samsun Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Samsun'u ziyaret etmek isteyenler için otobüs yolculuğu her zaman güzel seçenek olabilir. Hem gezmek hem de akraba ziyaretleri için otobüs tercih edenlerin otogar bilgisine sahip olması ise ayrı bir önem taşır. Aynı zamanda Samsun'dan başka bir yere gitmek isteyenler için otogar lokasyonu büyük bir öneme sahiptir. Böyle durumlarda da Samsun otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir ve hangi otobüs gider sorularının yanıtlarına bakmak gerekir.

Samsun Otogar Nerede?

Samsun şehrine gidebilmek için otobüsler en önemli tercihler arasındadır. Bu otobüslerin ise Samsun'daki en önemli uğrak yerlerinin başında otogar gelir. Şehirler arası yolculuk yapanlar otogara gelerek buradan otobüslere binebilirler. Aynı zamanda başka bir şehirden gelenlerde yine otogarda inerek şehrin başka yerlerine servislerle, özel araçlarla ya da toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşabilirler.

Otogar adresini bilmek ise daha kolay ulaşım için şart olan konular arasında önemli bir yere sahiptir. Otogara ulaşmak isteyenler için adres bilgisi; Kıran Mahallesi, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı No: 118 İlkadım, Samsun'dur. Bu adres bilgisine göre kolayca otogara ulaşılabilir.

Yol Tarifi ile Samsun Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Otogara gidebilmek için otobüs hatlarını tercih edilebilir. Bu otobüs hatları içerisinde 24/B, 25 ve E5 hatları kullanılabilir. Bunların yanında otogara giden T1Hattı terminal ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında seyahat edilebilir. T2 hattı ise terminal ve Cumhuriyet Meydanı arasında seyahat olanağı sunar. Bunun yanında T3 hattı terminal ile Samsun Üniversitesi arasında çalışırken T4 hattı terminal ile Tekkeköy arasında çalışmaktadır. Samsun merkezden otogara gitmek isteyenler ise Atatürk Bulvarı'ndan ilerleyerek otogar tabelalarını takip edebilirler. Taksi, özel araç ya da toplu taşıma ile ulaşmak mümkündür.