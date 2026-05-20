Samsun polisi bu kez bir yunus için harekete geçti

Giriş Tarihi: 20.05.2026 11:45

Samsun Kürtün Deresi’nde mahsur kalan bir yunus balığı, Samsun polisinin zamana karşı yarıştığı müdahalesiyle kurtarıldı. Yapılan kontrollerin ardından yunus bot yardımıyla Karadeniz sularına bırakıldı.

Ali Rıza AKBULUT
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında İlkadım Kürtün Deresi'nden gelen bir ihbarla harekete geçti. Derenin sığ sularında bir yunus balığının çırpındığını ve zor durumda olduğunu öğrenen Deniz Polisleri vakit kaybetmeden müdehale başlattı.

YENİDEN KARADENİZ'İN MAVİ SULARINDA

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisinde yaşam mücadelesi veren yunusu kurtarmak için kolları sıvadı. Çevredeki vatandaşlarında de izlediği operasyonda, görevli 2 dalgıç polis dereye girerek yunusa zarar vermeyecek şekilde yaklaştı. İncitilmeden bota alınan yunus, ilk kontrollerinin ardından hızla ve kontrollü bir şekilde açık denize doğru götürüldü. Doğal yaşam alanına ulaştırılan yunus balığı, Karadeniz'in serin sularına bırakıldı ve gözden kayboldu.

