Samsun Rize Arası Kaç Km? Rize Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ülkemizde bulunan geniş karayolu ağı, özellikle sahil şeridinde yer alan maviyle yeşilin birleştiği şehirler arasında keyifli bir seyahat imkânı sunuyor. Bu şehirler arasında bulunan ve Türkiye'nin kuzeyinde yer alan iki kent Rize ve Samsun'dur. Karadeniz'in gözdesi Rize Samsun arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları ile büyüleyici bir manzara sunan Samsun Rize arası kaç km sorusu bu rotayı keşfetmek isteyenler için önem arz ediyor.

Samsun Rize Arası Kaç Kilometredir?

Karadeniz'in iki gözde şehri Samsun ile Rize arasındaki mesafe yaklaşık 400 kilometre kadardır. Karadeniz sahil yolunun doğal güzellikleriyle dolu bir manzara sunan bu yol otobüsle kat edildiğinde biraz daha uzayarak 420 kilometreye çıkabilir. Özel araçla gidildiğinde ise herhangi bir noktaya uğranmadığı takdirde 20 kilometre daha kısa sürecektir.

Rize Samsun Arası Kaç Saat Sürer?

Samsun ile Rize arasındaki yolculuk, trafik yoğunluğuna, yol durumuna ve hava şartlarına bağlı olarak süre bakımından farklılık gösterebilir. Karadeniz'in değişken ve yağmurlu hava durumu, bu yolculuğun ne kadar süreceğini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Ancak yolculuk genellikle 5 saat 45 dakika ile 6 saat civarında bir zaman alıyor.

Samsun ile Rize Yol Güzergahları Nelerdir?

Samsun'dan Rize'ye yapacağınız yolculukta, Karadeniz sahil yolu boyunca ilerleyeceksiniz. Karadeniz'in masmavi suları ve yemyeşil ormanları arasındaki bu güzergâh Türkiye'nin en güzel doğal manzaralarını sunan yollardan biridir. Yol boyunca pek çok farklı ilçenin bulunduğu bu rota denizin yanı başında kıvrılarak ilerler ve yer yer dağların eteğinden geçer. Samsun ili ile Rize arasında yapılacak bu keyifli yolculukta Ordu, Giresun ve Trabzon illerinden geçilecektir. Özellikle Ordu'nun yaylaları ve Giresun'un fındık bahçeleri, bu yolculukta görülmeye değer duraklardan sadece birkaçıdır. Karadeniz sahil yolunun virajlı ve inişli çıkışlı yapısı, bu yolculuğu sıradan bir araç seyahatinden çıkararak adeta bir doğa turuna dönüştürür. Rize'ye yaklaştıkça, çay tarlaları ve dağ manzaraları yolculuğu daha da unutulmaz kılan güzellikler olacaktır.