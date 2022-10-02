Samsun Sinop Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Sinop Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Samsun Sinop arası kaç km araştırması yapılırken yolların trafik durumu ve kullanılan vasıtanın özellikleri dikkate alınmalıdır. Birçok alternatif kullanılarak iki şehir arasında seyahat edilebilir. Kullanılan vasıta, doğal olarak seyahat süresini de etkiler. Uygun alternatifleri değerlendirerek hangi vasıtayı tercih etmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Sinop Samsun arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularının cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Samsun Sinop Arası Kaç Saat Sürer?

Samsun Sinop arası mesafe 157 km'dir. İki şehir arasındaki seyahatinizi özel aracınızla yapmak isterseniz 2 saatlik bir yolculuk süresi geçireceğinizi düşünmeniz gerekir. Trafik durumu ya da yol yapım çalışmaları gibi durumlar seyahat sürenizi değiştirebilir.

Otobüsle Samsun Sinop Arası Kaç Saat Sürer?

Samsun Sinop arası yolculuk yapacaksanız otobüs alternatifini de değerlendirebilirsiniz. Firmaların güzergâh planları birbirinden farklı olsa da genellikle bu iki şehir arasındaki yolculuk süresi 2 saat 30 dakika olarak belirlenmiştir.

Uçakla Samsun Sinop Arası Kaç Saat Sürer?

Samsun ve Sinop arasındaki mesafe çok kısa olduğundan havayolu şirketleri bu iki şehir arasına direkt uçuş planlamamıştır. Bu nedenle uçuşlar İstanbul aktarmalı şekilde yapılır. Aktarmalı şekilde yapılan uçuş süreleri de zaman zaman 10 saati aşabilir.