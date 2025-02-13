Samsun Ünye Arası Kaç Km? Ünye Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ünye ise Karadeniz'in kıyı şeridinde, kendine has dokusunu koruyan şirin bir ilçedir. Sahil şeridi boyunca uzanan geniş plajları, kıyıya paralel konumlanan yemyeşil ormanları ve tarihî geçmişiyle Ünye, doğa severlerin ilgisini çeken noktalar arasında yer alır. Samsun'dan Ünye'ye doğru yapılan bu yolculuk, Karadeniz'in kıvrımlı kıyıları boyunca keyifli bir seyahat sunar. Samsun Ünye arası kaç km ve kaç saat sürer gibi sorular bu bölgeyi keşfetmek isteyen gezginlerin yol haritasını oluşturur.

Samsun Ünye Arası Kaç Km?

Samsun ile Ünye arasındaki mesafe yaklaşık olarak 90 kilometredir.

Ünye Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Özel araçla Samsun'dan Ünye'ye yapılan yolculuk, normal trafik koşullarında 1 ila 1,5 saat sürmektedir. Yolun büyük bir bölümü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer aldığı için sürüş rahat ve keyiflidir. Ancak özellikle yaz ve ilkbahar aylarında artış gösteren tatilci trafiği nedeniyle yolculuk süresi biraz uzayabilir.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için Samsun ile Ünye arasında düzenli otobüs ve minibüs seferleri bulunmaktadır. Otobüs yolculuğu genellikle 1,5 ila 2 saat sürmektedir. Yol boyunca bazı noktalarda verilen molalar ve güzergâh üzerinde yer alan kasabalardaki duraklamalar nedeniyle seyahat süresi olumsuz yönde değişiklik gösterebilir.