Giriş Tarihi: 19.04.2026 18:53

Samsun’da 32 yaşındaki adamın şüpheli ölümü: Sandalyede oturur vaziyette bulundu!

Samsun'da 32 yaşındaki Yusuf Özata, misafir olarak kaldığı evde sandalyede ölü bulundu. Özata’nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
  • ABONE OL

Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi Dergah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Özata (32) kentsel dönüşüm kapsamında olan ve M.T. (38) ile H.T.'nin (46) birlikte yaşadığı ikamette sandalyede hareketsiz halde bulundu. Evde bulunan şahısların ifadelerine göre Özata'nın nefes almadığı fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Yusuf Özata'nın hayatımı kaybettiği tespit edildi. Özata'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahsın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA