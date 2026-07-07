Samsun’da 4 ilçede narkotik operasyonu: 7 kişi yakalandı

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda 14 bin 256 adet sentetik ecza, 149,65 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 8 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 80 gram fubinaca, 20,98 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör