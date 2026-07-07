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Giriş Tarihi: 7.07.2026 14:09

Samsun'da 4 ilçede narkotik operasyonu: 7 kişi yakalandı

Samsun’da narkotik ekiplerinin 4 ilçede düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler, kenevir bitkileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA Yaşam
Samsun’da 4 ilçede narkotik operasyonu: 7 kişi yakalandı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlarda 14 bin 256 adet sentetik ecza, 149,65 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 8 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 80 gram fubinaca, 20,98 gram metamfetamin, 25 gram esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin 150 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da 4 ilçede narkotik operasyonu: 7 kişi yakalandı
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