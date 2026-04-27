Samsun’da akılalmaz dolandırıcılık! Hayvan sahiplerini tek tek tuzağa düşürdü

Edinilen bilgiye göre, 7 Nisan tarihinde Tekkeköy ilçesinde hayvan satın alıp 2 kişiyi toplam 213 bin TL dolandırdığı iddia edilen G.E. (42) şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak 24 Nisan'da Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Aynı şahıs dün Atakum ilçesi Yukarıaksu Mahallesi'nde A.S. (60) isimli şahıstan 290 bin liraya 2 adet büyükbaş hayvan satın aldı ve parasını ödemeden kayıplara karıştı. A.S., G.E.'ye 290 bin TL karşılığında sattığı 2 büyükbaş hayvanın parasını banka hesabına gönderilmediği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip sonucu şüpheli G.E.'yi kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan detaylı araştırmada şüpheli G.E.'nin yalnızca bu olayla sınırlı kalmadığı, 16 Nisan'da Tekkeköy ilçesinde H.B. isimli şahıstan 3 adet büyükbaş hayvanı 570 bin TL karşılığında aldığı ve ödeme yapma vaadiyle ortadan kaybolduğunu tespit etti Jandarmadaki sorgusu tamamlanan G.E., Atakum ve Tekkeköy ilçesindeki dolandırıcılık olayları ile ilgili bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör