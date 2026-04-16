Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da akılalmaz olay! Esrarla yakalanan zanlının savunması şok etti: "Çöpte buldum"
Giriş Tarihi: 16.04.2026 15:09

Samsun’un Canik ilçesinde meydana gelen olay şok etti. Jandarma ekiplerinin takibi sonucu esrarla yakalanan şahısın akılalmaz savunması şaşırttı. “Çöpte buldum” açıklaması işe yaramadı. İşte olayın detayları…

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen takip ve çalışmalar kapsamında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde S.K. (41) esrarla yakalandı.

"ÇÖPTE BULDUM, KULLANMAK İÇİN ALDIM"

Gözaltına alınan S.K., ifadesinde içtiği bira şişelerini çöpe atarken çöp kenarında 3 poşet içerisinde esrar bulduğunu ve kullanmak amacıyla aldığını iddia etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA