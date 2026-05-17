Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da akılalmaz olay! İşten çıkarılınca dehşet saçtı: Eski işyerini basıp…
Giriş Tarihi: 17.05.2026 17:03

Samsun’da akılalmaz olay! İşten çıkarılınca dehşet saçtı: Eski işyerini basıp…

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı yürekleri ağza getirdi. İşten çıkarılan 49 yaşındaki T.Ç. işyerinde dehşet saçtı. İşyeri sahibini hedef alan T.Ç. başarılı olamazken arkadaşıyla beraber olay yerinden kaçtı. T.Ç. ve arkadaşı gözaltına alındı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da akılalmaz olay! İşten çıkarılınca dehşet saçtı: Eski işyerini basıp…
  • ABONE OL

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bitkisel atık yağ iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski çalışan olduğu öğrenilen T.Ç. (49), işten çıkarılma meselesi nedeniyle iş yerine geldi.

MERMİ DUVARA İSABET ETTİ

İddiaya göre T.Ç., iş yeri sahibi M.Ç.'nin (55) oturduğu sandalyenin yan tarafına tabancayla tek el ateş etti. Mermi çekirdeği duvara isabet ederken olayda yaralanan olmadı. T.Ç. ve o sırada yanında bulunan arkadaşı T.T. (45) araçla olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ç. ve arkadaşı T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da akılalmaz olay! İşten çıkarılınca dehşet saçtı: Eski işyerini basıp…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA