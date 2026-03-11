Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da akılalmaz olay: Komşusu ile tartışıp, kendi evini yaktı!
Giriş Tarihi: 11.03.2026 15:07

Samsun'da akılalmaz olay: Komşusu ile tartışıp, kendi evini yaktı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde S.Ö. (47) komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası evini ateşe verdi. S.Ö. (47) dumandan etkilenirken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA Yaşam
Samsun’da akılalmaz olay: Komşusu ile tartışıp, kendi evini yaktı!
  • ABONE OL

Olay, saat 08.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Üst komşusu ile yaşadığı tartışma sonrası S.Ö. iddiaya göre evinin yatak odasında yangın çıkardı. Dumanı gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, dumandan etkilenen S.Ö.'yü evden çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.Ö. tedavi altına alındı. Büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da akılalmaz olay: Komşusu ile tartışıp, kendi evini yaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz