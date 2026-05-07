Samsun’da akıllara durgunluk veren olay! ‘Kazığımı niye aldın’ diyerek kurşun yağdırdı: Yaralılar var!

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde dün meydana geldi.
KAZIKLARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Edinilen bilgilere göre, H.N. (53) evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti. H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Kavganın büyümesi üzerine H.N.. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.'yi yaraladı. Olay sırasında H.N. de keserle kafasından yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Özel hastanede ameliyata alınan U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayda 2 kişiyi tüfekle yaralayan H.N., polis tarafından gözaltına alındı.