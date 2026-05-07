Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da akıllara durgunluk veren olay! ‘Kazığımı niye aldın’ diyerek kurşun yağdırdı: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 15:39

Samsun’da akıllara durgunluk veren olay! ‘Kazığımı niye aldın’ diyerek kurşun yağdırdı: Yaralılar var!

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde inşaatta kullanılan kazıklarının izinsiz alındığını iddia eden 53 yaşındaki H.N. dehşet saçtı. Çıkan kavgada kurşun yağdıran H.N. 2 kişiyi yaraladı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da akıllara durgunluk veren olay! ‘Kazığımı niye aldın’ diyerek kurşun yağdırdı: Yaralılar var!
  • ABONE OL

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki bir ikametin önünde dün meydana geldi.

KAZIKLARIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Edinilen bilgilere göre, H.N. (53) evinin ve demir doğrama atölyesinin karşısında başlayan inşaatta çakılan kazıkların kendisine ait olduğunu ve izinsiz olarak alındığını iddia etti. H.N. ile U.Ö. (42) ve Ü.G. (53) arasında kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavganın büyümesi üzerine H.N.. tüfekle ateş ederek U.Ö. ve Ü.G.'yi yaraladı. Olay sırasında H.N. de keserle kafasından yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Özel hastanede ameliyata alınan U.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayda 2 kişiyi tüfekle yaralayan H.N., polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan H.N., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da akıllara durgunluk veren olay! ‘Kazığımı niye aldın’ diyerek kurşun yağdırdı: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA