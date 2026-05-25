Samsun’da alacak meselesi kavgası: Müteahhidi yaralayıp inşaatı ateşe verdi!

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müteahhit A.İ.A. (66) ile daha önce yanında çalışan inşaat işçisi O.G. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre O.G., alacağı olduğunu öne sürerek A.İ.A.'yı kesici aletle kollarından yaraladı. Şüphelinin daha sonra müteahhidin çantasını yere döküp içerisindeki 12 bin lirayı aldığı öne sürüldü.