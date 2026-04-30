Samsun'da alev topuna dönen TIR'dan atlayarak kurtuldu! "4 saat önce tamir ettirdim"

Olay, 29 Nisan gecesi saat 01.10'da Samsun-Ankara yolu Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu İbrahim Semed (61) idaresindeki 77 DR 315 plakalı çekici ve ona bağlı 99 ZX 475 plakalı mobilya yüklü yarı römork, Samsun'dan Kavak istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Olayda yaralanan olmazken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı.