Samsun’da balkona özel hareket operasyonu: 62 yaşındaki şahsın bıçaklı krizi kamerada!

Dehşete düşüren olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Gürbüz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki İsa N. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla balkona çıkarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.